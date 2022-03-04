Пентагон: ЗСУ воюють дуже винахідливо, росіяни збиті з пантелику
Прессекретар Пентагону Джон Кірбі високо оцінив зусилля, докладені українськими військами в умовах російського вторгнення. Він відзначив винахідливість ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Що стосується російського конвою, який, схоже, застряг за межами Києва, Кірбі сказав, що, на його думку, Росія як і раніше зосереджена на облозі столиці.
"Станом на сьогоднішній ранок ми як і раніше оцінюємо, що просування російських військ все ще знаходиться приблизно за 25 кілометрів від центру міста", - сказав він.
Попри те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що вторгнення "йде за планом", Кірбі дав іншу оцінку.
"Росіяни були збиті з пантелику, вони були розчаровані, вони були відкинуті назад, їх сповільнив жорсткий і рішучий український опір. Ми також вважаємо, що вони самі спіткнулися. У них проблеми з логістикою і постачанням. У них закінчується паливо, у них закінчується їжа для деяких з їхніх солдатів. Вони були здивовані тим, як і з якою ефективністю українці захищали свої міста і свій народ", - сказав Кірбі.
Нагадаємо, в Міноборони почали формувати підрозділи з іноземних добровольців. Тисячі іноземних добровольців встануть пліч-о-пліч з українськими військовими в боротьбі проти російських окупантів.
Ми також писали про те, що чотири російські літаки порушили повітряний простір Швеції. На перехоплення миттєво вилетіли шведські Jas 39 Gripen.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.