Затримки громадського транспорту та повалені дерева: наслідки негоди у Києві

У Києві через сьогоднішню зливу та сильний вітер сталися підтоплення та повалення дерев. Також у столиці спостерігаються затримки у роботі громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними "Київпастрансу", через скупчення води сталися затримки у роботі тролейбусів та трамваїв за маршрутами:

трамваї - №№ 14; 15, 18 (по вул. Дмитрівська/вул.Полтавська); 11, 12, 16, 19 (по вул.Кирилівська/пив. завод);

тролейбуси - №№ 41; 22, 27 (по вул.Гетьмана/ вул.Олекси Тихого); 5, 7 (по проспекту Перемоги/ст.м."Берестейська").

Частина громадського транспорту вже відновила роботу, але курсує з відхиленням від графіка.

Крім того, сильний штормовий вітер спричинив падіння дерева у Святошинському районі Києва. На Борщагівській дерево впало на автомобіль та перекрило рух дорогою.

Фото: повалене дерево на Борщагівській (facebook.com/SvyatoshinskiyKiev)

Нагадаємо, сьогодні погода у Києві різко погіршилася; місто накрила сильна злива, яка супроводжувалася штормовим вітром.

Крім того, дощі з грозами сьогодні прогнозували у західних та деяких північних областях України.