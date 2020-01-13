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Затримано підозрюваних у вбивстві Окуевой, а Іран визнав провину за збитий літак: новини за вихідні

Новини » Інше     13.01.2020 - 08:17
Затримано підозрюваних у вбивстві Окуевой, а Іран визнав провину за збитий літак: новини за вихідні
Колаж РБК-Україна

Іран визнав провину за збитий український Boeing, затримані підозрювані у вбивстві Аміни Окуєвої, помер султан Омана. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 11-12 січня, - в матеріалі РБК-Україна

В Ірані визнали, що український літак був збитий через "людську помилку"

Український пасажирський літак Boeing авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки". Про це заявив генштаб збройних сил Ірану.

В заяві генерального штабу сказано, що літак був збитий в умовах підвищеної бойової готовності за очікування можливого ракетного удару з боку США після атаки на іракські авіабази. Також говориться, що український літак "пролітав поруч з важливим воєнним об'єктом".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська сторона мала докази ракетного удару по літаку МАУ ще до заяви Ірану.

Протестуючі в Ірані вимагають відставки верховного лідера через збиття літака.

Затримані підозрювані у вбивстві Аміни Окуєвої

У неділю, 12 січня, поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році. Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков Facebook. В Нацполіції повідомили, що ДНК затриманого співпало із ДНК на залишеній на місці вбивства Окуєвої зброї.

Помер султан Омана, який правив майже 50 років

В Омані помер султан Кабус Бен Саїд, який правив державою Перської затоки 50 років. Повідомляється, що монарху було 79 років.

Присягу приніс новий султан. Ним став міністр культури і національної спадщини Омана Хайсам бен Тарек Аль Саїд.

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"Президент" окупованої Росією Абхазії Рауль Хаджимба вирішив піти у відставку. Про це повідомляють російські ЗМІ. Раніше учасники протесту пішли брати штурмом дачу Рауля Хаджимба, вимагаючи його відставки.

Як писало РБК-Україна, в Абхазії Верховний суд 10 січня скасував рішення Центрвиборчкому про підсумки "виборів президента Абхазії" і постановив призначити повторні "вибори". Рішенню суду передували мітинги. Зокрема, у будівлі "адміністрації" протестуючі вимагали визнати недійсними минулі так звані "вибори" президента в 2019 році.

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В українських школах незабаром може з'явитися нова посада - кар'єрний радник. Про це заявила Міністр освіти Ганна Новосад. Навіщо це потрібно, і які функції буде виконувати ця людина - в матеріалі Styler.

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