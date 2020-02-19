Український політв'язень Стогній вийшов з в’язниці, - Денисова

Фото: затримання Олексія Стогнія (fsb.ru)

ФСБ затримала Олексія Стогнія у листопаді 2016 року

Українець Олексій Стогній, якого російська влада незаконно затримала у Криму у 2016 році, вийшов з в’язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського омбудсмена Людмили Денісової.

Українця затримали співробітники російської Федеральної служби безпеки у листопаді 2016 року за підозрою у начебто підготовці диверсій на півострові та шпигунстві на користь України. Тоді ж Київський районний суд Сімферополя заарештував Стогнія.

"Всі ці роки наш громадянин утримувався у нестерпних умовах місць несвободи країни-окупанта, що сильно позначилося на стані його здоров'я. Терміново вживатиму відповідних заходів щодо проведення висококваліфікованого медичного обстеження та наданню необхідної лікарської допомоги Олексію", - заявила Денісова.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України створив Єдину комісію з питань політв'язнів, утримуваних в Російській Федерації. Новостворений орган допоможе якісно та своєчасно надавати допомогу українським громадянам, які повернуться з російського полону, та координувати взаємодію відповідних органів влади.