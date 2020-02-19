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Украинский политзаключенный Стогний вышел из тюрьмы, - Денисова

Новости » Общество     19.02.2020 - 19:46
Украинский политзаключенный Стогний вышел из тюрьмы, - Денисова
Фото: задержание Алексея Стогния (fsb.ru)

ФСБ задержала Алексея Стогния в ноябре 2016 года

Украинец Алексей Стогний, которого российская власть незаконно задержала в Крыму в 2016 году, вышел из тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Украинца задержали сотрудники российской Федеральной службы безопасности в ноябре 2016 года по подозрению в якобы подготовке диверсий на полуострове и шпионаже в пользу Украины. Тогда же Киевский районный суд Симферополя арестовал Стогния.

"Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья. Срочно приму соответствующие меры по проведению высококвалифицированного медицинского обследования и оказания необходимой врачебной помощи Алексею", - заявила Денисова.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины создал Единую комиссию по вопросам политзаключенных, удерживаемых в Российской Федерации. Новосозданный орган поможет качественно и своевременно оказывать помощь украинским гражданам, которые вернутся из российского плена, и координировать взаимодействие соответствующих органов власти.

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Новости Украины ФСБполитзаключенные
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