Затриманий генерал-майор СБУ готував замах на Авакова, - МВС

Затриманий за співробітництво з російською ФСБ генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Україна.

За словами Геращенка, підозрюваний у державній зраді Шайтанов готував не лише замах на відомого добровольця Адама Осмаєва.

"Я сьогодні вранці розмовляв з міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, СБУ та її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов, крім замаху на Осмаєва працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ. Це був би не перши та навіть не п'ятий замах", - розповів він.

Геращенко зазначив, що інформацію про зв'язки Шайтанова з російською спецслужбою СБУ отримала від "європейський та американських колег".

"Шайтанів контактував зі співробітниками ФСБ, виїжджаючи для цього в закордонні відрядження. Але наші європейські та американські колеги контролюють ситуацію з російськими агентами. Вони передали інформацію СБУ про те, що генерал СБУ має дивні зв'язки та контакти з російськими розвідниками. Після цього він був узятий в розробку і викритий", - додав заступник Авакова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова взяли під варту до 14 червня 2020 року. Також суддя зобов'язав забезпечити Шайтанову невідкладне медичне обстеження.

Як відомо, 14 квітня контррозвідка СБУ затримала Шайтанова за підозрою у плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб.