Затриманим поліцейським з Кагарлика повідомили про підозру у зґвалтуванні

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру оперуповноваженому і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції. Їх підозрюють у зґвалтуванні жінки у відділенні Кагарлицькій поліції.

Про це повідомили в прес-службі ДБР.

Наголошується, що оперуповноважений поліцейський підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України), начальник одного з секторів Кагарлицькій поліції - в співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, перевищення влади працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 ККУ).

"Зараз слідчими ДБР підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави", - повідомили в ДБР.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років.

Нагадаємо, у Кагарлику двоє поліцейських зґвалтували жінку у відділенні поліції в ніч з 23 на 24 травня.

Пізніше стало відомо, що затриманими поліцейськими виявилися начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та оперуповноважений Сергій Сулима.