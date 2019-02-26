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Затриманих у Венесуелі американських журналістів вислали з країни

Новини » Надзвичайні події    26.02.2019 - 09:09
Затриманих у Венесуелі американських журналістів вислали з країни
Фото: Ніколас Мадуро (facebook.com/NicolasMaduro)

Журналістів визволили на вимогу Держдепу США

Затриманих у Венесуелі під час інтерв'ю з президентом Ніколасом Мадуро американських журналістів вислали з країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Univison.

Повідомляється, що знімальну групу телеканалу Univision депортують з Венесуели. Також повідомляється, що після звільнення журналістам не повернули записи інтерв'ю та особисті речі.

Телеканал Univision також опублікував відео, яке журналіст Рамос показав Мадуро, після чого працівників ЗМІ затримали. На відео молоді люди доїдали залишки їжі з сміттєвоза.

Раніше стало відомо, що шістьох журналістів затримали більш ніж на дві години після того, як Мадуро заявив, що йому не подобаються питання, які вони задають. Журналісти були звільнені після офіційної вимоги Державного департаменту США.

Минулого тижня верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала Мадуро допустити гуманітарну допомогу на територію Венесуели. Вона також підкреслила необхідність визнати надзвичайну гуманітарну ситуацію у Венесуелі.

 

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Новини України журналистыВенесуэлаНиколас Мадуро
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