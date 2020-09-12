Затриманих у Мінську журналістів будуть судити

Журналістів польського телеканалу "Белсат" Катерину Андреєву та Максима Калітовського, яких затримали сьогодні у Мінську будуть судити. До суду журналісти перебуватимуть в ізоляторі.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

На журналістів склали протоколи нібито за фактом порушення закону про ЗМІ та непокору представникам правоохоронного органу.

Міліціонер, який складав протоколи, заявив, що суд у справі журналістів Андреєвої та Калітовського відбудеться не раніше 15 вересня. До того часу затримані журналісти перебуватимуть в СІЗО на Окрестіна в Мінську.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську пройшов жіночий марш з вимогою проведення нових президентських виборів, а також на підтримку заарештованих представників координаційної ради опозиції. Перед початком маршу силовики провели затримання учасників акції, які зібралися на площі Свободи.

Правозахисники заявляли про затримання понад 30 учасників маршу, серед затриманих опинилися й журналісти "Белсату".

Крім того, лідерка опозиції Світлана Тіхановська закликала білоруських силовиків припинити насильство, а також пригрозила їм відповідальністю за злочини проти народу.