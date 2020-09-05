ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Затриманих у Мінську журналістів "Белсата" відпустили

Автор: Дмитро Левицький

Журналістів польського телеканалу "Белсат" Максима Калитовського та Альону Дубовик відпустили з відділення міліції. Сьогодні їх затримали під час висвітлення акції протесту "Жіночий марш миру" у Мінську.

Популярні новини

Про це повідомляє телеканал у своєму Telegram-каналі.

Журналістів затримали близько 17-ї години на проспекті Перемоги у Мінську. Їх утримували до вечору, після чого звільнили.

Про причини затримання журналістів інформації немає.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходить "Жіночий марш миру". Учасники акції, серед яких переважно жінки, протестують через жорсткі затримання мітингувальників та їх катуванням з боку силовиків.

Зазначимо, вже не вперше білоруські силовики затримують журналістів; у серпні правоохоронці затримали майже півсотні представників ЗМІ, їх планували судити як учасників акцій протесту.

Крім того, білоруська влада всіляко перешкоджає роботі незалежних та іноземних ЗМІ, зокрема, заблокувала роботу сайтів двох опозиційних видань.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьМинскпротестжурналисты