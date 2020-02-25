У ФСБ повідомили, коли в Україну повернуться відпущені рибалки

У Криму відпустили чотирьох затриманих українських рибалок, які були заарештовані Російською Федерацією 15 лютого, вони повинні повернутися в Україну після настання сприятливих погодних умов. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами "уповноваженої з прав людини в Криму" Лариси Опанасюк, термін арешту рибалок завершився сьогодні, 25 лютого, після чого всі вони були відпущені з-під арешту.

"Всіх чотирьох рибалок українських випустили сьогодні вночі о 00:00 мск. Термін обчислювався ним з моменту винесення рішення судом. Наскільки я знаю, претензій вони не мали жодних. У них є мій номер телефону, але до мене вони не зверталися, значить, допомоги не потребують. Де вони зараз знаходяться, я не знаю", - повідомила вона.

При цьому у Федеральній службі безпеки РФ повідомили, що рибалки повинні відправиться в Україну при настанні сприятливих погодних умов.

Нагадаємо, 15 лютого українських рибалок російські спецслужби захопили біля берегів окупованого Криму. Українська прокуратура відкрила кримінальні справи за статтями викрадення і угон плавучого засобу. Також повідомлялося про те, що рибаков утримують в Керчі. На катері виявили майже 300 одиниць камбали-калкана.

Пізніше повідомили, що затриманими виявилися Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов.