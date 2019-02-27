Затриманих активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" відпустили

Активістів відпустили через кілька годин без пред'явлення обвинувачень

Общественная инициатива "Кто заказал Катя Гандзюк" заявила, что двух задержанных в Одессе активистов отпустили через несколько часов после задержания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инициативы в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 1:00 27 февраля Романа Герасимюка и Богдана Копертеха отпустили.

"Ребята свободны. Ничего задержанным не смогли предъявить, просто незаконно продержали несколько часов. Спасибо всем за реакцию и стихийный митинг в месте задержания", - указано в заявлении.

Напомним, поздно вечером 26 февраля общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк" заявила о задержание двух активистов в Одессе у морского вокзала, неподалеку американськго эсминца, где с визитом находился президент Украины Перо Порошенко.

Отметим, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что в качестве заказчика следствие рассматривало бывшего сотрудника департамента защиты экономики НПУ, у которого когда-то был конфликт с Гандзюк. Министр считает, что говорить о причастности к этому преступлению действующих сотрудников полиции пока нет оснований.

Добавим, Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года.