Ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк" заявила про затримання активістів в Одесі

Ілюстративне фото (facebook.com/gandziukgate)

Йдеться про затримання двох активістів біля морвокзалу, де сьогодні перебував президент

Громадська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк" заявила про затримання двох активістів в Одесі біля морького вокзалу. Про це інформує РБК-Україна із посиланням на заяву ініціативи у Facebook.

Зазначається, що активістів Романа Герасимюка та Богдана Копертеха затримали біля американськго есмінця, де сьогодні з візитом перебував президент України Перо Порошенко.

"Затримали активістів за питання "Хто замовив Катю Гандзюк?" біля морвокзалу, де сьогодні перебував Петро Порошенко. Затримали незаконно", - зазначено в повідомленні.

Також додається, що акція за участі Герасимюка та Копертеха проходила в місці, де був анонсований візит Петра Порошенка, оскільки в ативістів до президента є особисті питання. Зокрема, як заначили в ініціативі, питання стосуються блокування подальшої роботи ТСК по справі Гандзюк Блоком Петра Порошенка.

В ініціативі зазначили, що акція проходила в незабороненій пішоходній зоні, на безпечній відстані від кораблів та в час, в який це було зручно більшості активістів.

Нагадаємо, раніше учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" заявляли, що протягом останніх двох тижнів активісти зазнають переслідування. Зокрема активісти повідомили, що кільком з них передавали "попередження" та прямі рекомендації "виїхати на час розслідування з країни" від осіб, які, за їхніми словами, пов’язані із Міністерством внутрішніх справ.