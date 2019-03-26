Затриманих на адмінкордоні з Кримом активістів відпустили

Затриманих російськими прикордонниками на адмінкордоні з окупованим Кримом Руслана Сулейманова і Ремзі Бекирова відпустили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымскую солидарность" у Facebook.

Бекиров розповів, що був затриманий близько дев'ятої години ранку при виїзді з окупованого Криму, після перевірки документів їх з Русланом Сулеймановим по одному проводили в приміщення типу вагона з двоповерховим ліжком.

Після тривалого очікування, Бекиров був допитаний співробітниками ФСБ про релігійні організації, які йому відомі, і про те, хто, на його думку має вплив серед кримських татар.

Пізнішк обох активістів відпустили, на них були складені протоколи про адміністративне порушення у вигляді псування штрихстрічки паспортів.

Раніше повідомлялося, що російські прикордонники затримали на адмінкордоні України з окупованим Кримом у пункті пропуску "Каланчак" двох активістів Кримської солідарності Ремзі Бекирова і Руслана Сулейманова. Дружина Бекирова увесь час чекала на них в машині, яку їй заборонили покидати.

Нагадамємо, що російські силовики в окупованому Криму на початку березня затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща).