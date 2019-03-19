Затриманому за підпал магазину Roshen на Хрещатику оголосили підозру

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Його також вважають винним у підпалі магазину Roshen на "Героїв Дніпра"

Затриманому за підпал магазину Roshen в Києві зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного підпалу та хуліганстві. Про це в коментарі РБК-Україна розказала речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

У поліції раніше повідомляли, що за фактом підпалу магазину розпочато кримінальне провадження за статтями 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та 296 (Хуліганство) ККУ. Щодо особи затриманого за підозрою у вчиненні цього правопорушення: встановлено, що він - активний учасник численних вуличних акцій, які відбуваються у місті Києві, і є членом радикальної екстреміської організації, керівник якої затриманий СБУ і знаходиться в СІЗО.

Так, у поліції є підстави вважати, що він причетний до нічного підпалу кондитерського магазину на Оболоні.

Нагадаємо, вчора до Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік кинув ємність із невідомою речовиною у вітрину магазину на вулиці Хрещатик. Пізніше підозрюваного у підпалі затримали. Внаслідок займання закопчена зовнішня вітрина магазину на площі 2 кв. м. В результаті події ніхто не постраждав.

На Хрещатику палає магазин #Roshen. До речі, вчора близько 22:00 такє саме неподобство сталося і поблизу Героїв Дніпра. Інформація про потерпілих та причини займання встановлюється. Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 18 березня 2019 р.

Крім того, пізно ввечері 17 березня невідомі підпалили будівлю магазину Roshen біля станції метро "Героїв Дніпра". Тоді вогонь не завдав сильного збитку, а пошкодив лише утеплювач на фасаді.