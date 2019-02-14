Затриманого в окупованому Криму примусово записали громадянином РФ

У затриманого не було при собі російського паспорта

Задержанного после обысков в поселке городского типа Октябрьское Красногвардейского района аннексированного Россией Крыма Эскендера Абдулгъаниева российские силовики принудительно записали гражданином РФ. Об этом рассказала адвокат Лиля Гемеджи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Адвокат рассказала, что его подзащитного записывали как гражданина Российской Федерации, хотя российского паспорта у него на руках нет.

"Мы против этого возражали, поскольку был представлен паспорт гражданина Украины. Следователи это в учет не взяли и сказали, что это гражданство Росссии было доказано какими-то материалами дела. Наши доводы о том, что на момент аннексии, согласно статьи 5 договора о "присоединении", он должен был быть здесь зарегистрирован постоянно. Регистрации у него в Крыму нет, хотя он родился и вырос в Крыму. Это была его принципиальная позиция", - рассказала Гемеджи.

По ее словам, Абдулгъаниеву задавали неформальные вопросы.

"Задавали такие вопросы как: "Почему он не служит в российской армии?".

Напомним, в оккупированном Крыму после обысков задержали еще трех крымских татар.

Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе открыло уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища крымских татар, у которых российские силовики провели обыски.