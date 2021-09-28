Затриманого за напад з яйцем на Макрона помістили до психлікарні

Французького студента, який кинув яйце в президента Еммануеля Макрона, помістили в психіатричну лікарню. Прокуратура скасувала арешт за напад на особу, наділену державною владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Як повідомили в прокуратурі Ліона, 19-річний студент був госпіталізований в психіатричну лікарню. "За запитом прокуратури Ліона цей чоловік пройшов психіатричну експертизу, яка прийшла до висновку, що його арешт треба скасувати, а сам він повинен бути госпіталізований під примусом", - йдеться в заяві прокурора.