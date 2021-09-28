Затриманого за напад з яйцем на Макрона помістили до психлікарні
Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Chesnot/Getty Images)
Французького студента, який кинув яйце в президента Еммануеля Макрона, помістили в психіатричну лікарню. Прокуратура скасувала арешт за напад на особу, наділену державною владою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.
Як повідомили в прокуратурі Ліона, 19-річний студент був госпіталізований в психіатричну лікарню.
"За запитом прокуратури Ліона цей чоловік пройшов психіатричну експертизу, яка прийшла до висновку, що його арешт треба скасувати, а сам він повинен бути госпіталізований під примусом", - йдеться в заяві прокурора.
Нагадаємо, напередодні на торговому ярмарку в Ліоні невідомий кинув яйце в Макрона, сам президент не постраждав.
Нападника взяли під варту за "умисне насильство над особою, наділеною державною владою".