ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Затриманого за напад з яйцем на Макрона помістили до психлікарні

Новость на русском →
Ліон, Вівторок 28 вересня 2021 13:50
Затриманого за напад з яйцем на Макрона помістили до психлікарні Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Chesnot/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Французького студента, який кинув яйце в президента Еммануеля Макрона, помістили в психіатричну лікарню. Прокуратура скасувала арешт за напад на особу, наділену державною владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Як повідомили в прокуратурі Ліона, 19-річний студент був госпіталізований в психіатричну лікарню.

"За запитом прокуратури Ліона цей чоловік пройшов психіатричну експертизу, яка прийшла до висновку, що його арешт треба скасувати, а сам він повинен бути госпіталізований під примусом", - йдеться в заяві прокурора.

Нагадаємо, напередодні на торговому ярмарку в Ліоні невідомий кинув яйце в Макрона, сам президент не постраждав.

Нападника взяли під варту за "умисне насильство над особою, наділеною державною владою".

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон
NEWS
МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
DAILY
Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду