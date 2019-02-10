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Затримання активістів у Києві: ГПУ готує підозру за фактом побиття

Новини » Надзвичайні події    10.02.2019 - 18:55
Затримання активістів у Києві: ГПУ готує підозру за фактом побиття
Фото: Юрій Луценко (УНІАН)

Луценко заявив, що їм вже відомо хто саме бив лежачу людину

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що за фактом побиття лежачої людини під час затримання на Подолі готується підозра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луценко в Facebook.

Генпрокурор повідомив, що одразу після перших повідомлень про побиття Генеральна прокуратура порушила провадження про перевищення повноважень працівниками столичної поліції.

"Всю ніч йшли слідчі дії. Вже знаємо, хто бив лежачу людину ногами і кричав про Бандеру. Готуємо підозру", - повідомив Луценко.

Також Луценко заявив, що на його думку вибачення керівництва Нацполіції перед суспільством були своєчасними та правильними.

Затримання активістів у Києві: ГПУ готує підозру за фактом побиття

Раніше повідомлялось, Державне бюро розслідувань допитало свідків. В ДБР повідомили, що в рамках кримінального провадження проведено допити свідків, 9 потерпілих осіб та 8 поліцейських.

Нагадаємо, начальник Головного управління Нацполіції міста Києва Андрій Крищенко повідомив, що Поліцейським, які перевищили свої службові повноваження під час затримання активістів у Києві, погрожує до 8 років тюремного ув’язнення.

Затримання активістів у Києві: ДБР допитало свідків В Нацполіції пояснили, чому відпустили затриманих активістів
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