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Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва

Новини » Надзвичайні події     17.06.2020 - 09:33
Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва
Фото: поліцейські полку особливого призначення (РБК-Україна)

Одна з акцій пройде на Банковій, у поліції не виключають сутички

Правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва. В урядовому кварталі заплановано кілька масових акцій.

Про це повідомили у поліції Києва.

Зокрема, на посилене чергування, разом з поліцейськими, заступили військові Національної гвардії.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції уточнили, що один із заходів пройде на вул. Банковій, а його учасники "мають різні політичні вподобання".

"Не виключено, що учасники заходів можуть вдаватися до заздалегідь спланованих агресивних дій. Поліція поза політикою і незалежно від політичних вподобань організаторів акцій ми будемо діяти в межах своєї компетенції", - повідомили у київській поліції.

Нагадаємо, раніше під Шевченківським судом кілька днів поспіль відбувалися сутички поліції з мітингувальниками.

До цього кілька масових акцій пройшли під Верховною радою і Кабміном.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України полицияакцииБанковая
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