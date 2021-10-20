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У Туреччині затримали шістьох ймовірних шпигунів. Серед них українець

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Туреччина, Середа 20 жовтня 2021 23:50
У Туреччині затримали шістьох ймовірних шпигунів. Серед них українець Фото: у Туреччині затримали шістьох ймовірних шпигунів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Туреччині затримали 6 осіб за звинуваченням у "політичному і військовому шпигунстві". Серед заарештованих іноземці - громадяни Росії, Узбекистану та один українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

У рамках розслідування, проведеного головною прокуратурою Стамбула у справі про "політичне або військове шпигунство", 8 жовтня в Стамбулі була проведена скоординована операція.

Згідно з інформацією, підозрювані готували збройну акцію проти чеченських опозиціонерів в Туреччині та планували заволодіти для цього зброєю.

Також відомо, що затримані підозрювані доставлені в пенітенціарну установу Малтепе. Також наголошується, що є оцінка того, що підозрювані можуть бути залучені в міжнародну шпигунську діяльність цими діями.

Підозрювані, були передані в Генеральну прокуратуру Стамбула в результаті розслідування, проведеного групами поліцейського управління. Злочини "політичного і військового шпигунства" в Туреччині регулюється статтею 328 КПК і за них передбачено тюремне ув'язнення строком від 15 до 20 років.

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