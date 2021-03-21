Затримання прихильника Стерненка під ОП: біля відділення поліції відбулися сутички

Між правоохоронцями та прихильниками Сергія Стерненка сталися сутички біля Печерського відділення поліції в Києві. У цьому відділенні знаходиться затриманий на акції під Офісом президента Влад Сорда.

Повідомляється, що ті, хто прийшов підтримати Сорда, хотіли перешкодити поліції вивезти його в ІТТ під Києвом. Однак, близько години ночі поліція вивезла його з дільниці і повезла в ІТТ.

Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички. У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ

Наголошується, що під відділенням виникли зіткнення, після чого до поліції прибуло підкріплення, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Є травмовані.

Влад Сорд - письменник, ветеран з позивним "Змій" воював на сході України близько 5 років. Служив у "Правому секторі" і ОУН, демобілізувався з 93 ОМБр.

Раніше у поліції повідомили, що під час мітингу затримали уродженця Вінницької області, 1995 року народження. У поліції його назвали "одним з найагресивніших учасників" акції.

Нагадаємо, 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Стерненка. Під час неї демонстранти палили фаєри, а також підпалили табличку з написом "Офіс президента".

Раніше повідомлялося, що суд Одеси розглянув клопотання адвокатів активіста Сергія Стерненка щодо його звільнення з СІЗО. Суд відмовився звільнити активіста з-під варти.