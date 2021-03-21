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Затримання прихильника Стерненка під ОП: біля відділення поліції відбулися сутички

Автор: Артур Родивилов

Між правоохоронцями та прихильниками Сергія Стерненка сталися сутички біля Печерського відділення поліції в Києві. У цьому відділенні знаходиться затриманий на акції під Офісом президента Влад Сорда.

Про це повідомляє "Громадське".

Наголошується, що під відділенням виникли зіткнення, після чого до поліції прибуло підкріплення, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Є травмовані.

Повідомляється, що ті, хто прийшов підтримати Сорда, хотіли перешкодити поліції вивезти його в ІТТ під Києвом. Однак, близько години ночі поліція вивезла його з дільниці і повезла в ІТТ.

Влад Сорд - письменник, ветеран з позивним "Змій" воював на сході України близько 5 років. Служив у "Правому секторі" і ОУН, демобілізувався з 93 ОМБр.

Раніше у поліції повідомили, що під час мітингу затримали уродженця Вінницької області, 1995 року народження. У поліції його назвали "одним з найагресивніших учасників" акції.

Нагадаємо, 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Стерненка. Під час неї демонстранти палили фаєри, а також підпалили табличку з написом "Офіс президента".

Раніше повідомлялося, що суд Одеси розглянув клопотання адвокатів активіста Сергія Стерненка щодо його звільнення з СІЗО. Суд відмовився звільнити активіста з-під варти.

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