Затримання нардепа Шевченка на кордоні: хотів потрапити на переговори в Біловезькій пущі

Народний депутат Євген Шевченко намагався покинути країну через кордон з Польщею. Його відправили назад до Києва.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в силових структурах.

За його словами, Шевченко нібито намагався потрапити на переговори між Україною і Росією в Біловезькій пущі. При цьому, підкреслив співрозмовник, нардеп ніякого відношення до офіційної української делегації не має.

Нагадаємо, 7 березня в Біловезькій пущі пройшов третій раунд переговорів між Україною і Росією. Про що домовилися - в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!