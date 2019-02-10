Затримання активістів у Києві: поліцейським загрожує до 8 років ув’язнення

Активісти, які були раніше затримані, можуть отримати до 7 років позбавлення волі

Полицейским, которые превысили свои служебные полномочия во время задержания активистов в Киеве, грозит до 8 лет тюремного заключения. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что полицейским будет объявлено о подозрении.

"Мы смотрим: там первая или вторая часть. Это от 3 до 8 лет. Когда будет обоснованное подозрение - материалами следствия, видеодоказательствами, возможно, и экспертизами, им может грозить до 8 лет. Это требование статьи 365 (Превышение власти или служебных полномочий, - ред.)", - сообщил Крищенко.

По его словам, активистам, которые были задержаны во время столкновений в Подольском райуправлении полиции, после выдвижения подозрения может грозить до 7 лет тюрьмы.

"Статья 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа, - ред.), за нападение на полицейских, там до 5-ти лет. Это нарушителям. 296 статья (Хулиганство, - ред.) часть четвертая - это до 7 лет. То есть, полицейским - до 8 лет, активистам - до 7-ми лет", - добавил Крищенко.

Ранее в Нацполиции объяснили, почему отпустили задержанных активистов. По словам Крищенко, полиция сможет сообщить ранее задержанным активистам на Контрактовой площади, о подозрении только после того, как материалы будут изучены следователями.

Также Крищенко сообщил, что по состоянию на утро 10 февраля ни одного полицейского не было отстранено от выполнения служебных обязанностей.