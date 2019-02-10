В Нацполіції пояснили, чому відпустили затриманих активістів

Фото: затримання активістів (із відкритих джерел)

За словами Крищенка, про підозру повідомлять тільки після вивчення матеріалів слідчими

Поліція зможе повідомити раніше затриманим активістам на Контрактовій площі, про підозру тільки після того, як матеріали будуть вивчені слідчими. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції міста Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для вивчення всіх матеріалів слідчим знадобиться більше доби.

"Поліція повинна за добу при дії статті 208 КПК надати людині підозру. Я сказав, що ми не можемо обробити ту велику кількість матеріалів за одну добу. Це ми можемо продемонструвати відео, щоб показати підстави, які були для дій поліції. Але оцінка повинна надаватися діям кожної особи окремо, її мотивам, її діям і намірам. Це відведений законом відрізок часу, враховуючи великі обсяги необхідних слідчих дій. Тому слідчий прийняв таке рішення", - повідомив Крищенко.

Разом з тим, голова ГУ Нацполіції Києва не надав відповіді, коли буде вручено підозру тим особам, які були затриманими під час подій у райуправлінні поліції.

"Я такі прогнози не складаю. Ми проводимо всі дії швидко. Всі матеріали не ми складаємо одні - це слідчий, який погоджує з процесуальним керівником. Можливо, для проведення деяких слідчих дій буде навіть потрібно отримати дозвіл суду", - додав він.

Нагадаємо, вчора, 9 лютого, правоохоронці затримали у Києві близько 40 осіб при спробі "штурму управління поліції".

Пізніше стало відомо, що поліція винесла постанови про звільнення затриманих раніше активістів.

За словами Крищенка, станом на ранок 10 лютого жодного поліцейського не було відсторонено від виконання службових обов’язків.