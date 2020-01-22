Затриманий зловмисник, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі

У Кривому Розі затримали зловмисника, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту 19 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Зазначено, що зловмисник вчинив злочин із хуліганських мотивів. Крім пам’ятника жертвам Голокосту, порушник пошкодив ще декілька об’єктів на території міста.

Для затримання підозрюваного поліцейські спільно з працівниками СБУ опрацювали відео з понад 50 камер відеоспостереження, завдяки чому було встановлено маршрут руху порушника. Для пошуків порушника було залучено 80 співробітників поліції. В результаті проведених заходів сьогодні зловмисника затримали.

Наразі чоловіка доставили до відділення поліції для з’ясування всіх обставин події. Його затримано в порядку статті 208 КПКУ. Вирішується питання про вручення порушнику повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Раніше у посольстві США в Україні висловили сподівання на ретельне та оперативне розслідування та притягнення до відповідальності причетних до акту вандалізму.

РБК-Україна писало, що поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі. Під час розслідування були опитані свідки події, знято відео з камер відеоспостереження. До злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель.