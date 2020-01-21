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США відреагували на пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 15:04
США відреагували на пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі
Ілюстративне фото (witter.com/poroshenko)

США вимагають об'єктивного розслідування

Посольство США в Україні відреагувало на пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Посольства.

Американські дипломати висловили сподівання на ретельне та оперативне розслідування та притягнення до відповідальності причтних до акту вандалізму.

"Ми глибоко стурбовані нещодавніми новинами про акт вандалізму над пам'ятником жертвам Голокосту в Кривому Розі. Ми сподіваємось на ретельне та оперативне розслідування, завдяки якому причетні до цього неприйнятного та тривожного діяння будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі. Під час розслідування були опитані свідки події, знято відео з камер відеоспостереження. До злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель.

Раніше у поліції зазначили, що про пошкодження пам'ятника в Центрально-міському районі Кривого Рогу повідомили місцеві жителі 19 січня. За даним фактом порушено справу за ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

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