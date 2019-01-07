Затримано підозрюваного у масовому вбивстві в Одеській області

Фото: начальник поліції Одеській області Дмитро Головін (mvs.gov.ua)

Поліція оперативно затримала підозрюваного у вбивстві 4 осіб

Поліція затримала підозрюваного у масовому вбивстві в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна.

За його словами, оперативники затримали підозрюваного у вбивстві чотирьох мешканців Ізмаїльського району. На даний момент поліція встановлює обставини вбивства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області в приватному будинку в одному з сіл Ізмаїльського району виявили тіла чотирьох осіб з ознаками насильницької смерті. Серед загиблих - господар будинку, жінка, ще двоє чоловіків. У зв'язку з інцидентом весь склад місцевої поліції підняли по тривозі.

За даними місцевих ЗМІ, на тілах жертв виявлено колото-різані рани від ножа і сокири. У злочині підозрюється співмешканець жінки, мотивом могла стати ревнощі. Також повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею "вбивство двох або більше осіб".

Відзначимо, раніше в Туреччині затримали підозрюваного у вбивстві двох іноземних студенток у Харкові. Тіла дівчат виявили на зйомній квартирі.