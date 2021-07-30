Затримано чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах у Києві та в Одесі

"Увечері 29 липня за результатами слідчих заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його у м. Чернівці. Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, мешканець Чернівців, раніше не судимий", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків, проведених за місцем проживання чоловіка, було виявлено: частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні "Нової Пошти" та чорнові записи.

Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я.

Чоловіка доставлено до Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві для проведення слідчих дій.

Йому готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Встановлюються обставини та мотив вчинення злочинів. Вилучені предмети та речовини направлено на експертизи.

За інформацією правоохоронців, чоловіку за скоєне загрожує до 10 років позбавлення волі.