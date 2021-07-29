В Києві прогримів вибух у торговому центрі: що сталось
Фото: в Києві вибухнув поштомат (kyiv.npu.gov.ua)
У Києві в Оболонському районі у приміщенні одного із торгових центрів стався вибух поштомату. Ніхто не постраждав, триває перевірка.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.
Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.
Поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Фото: в Києві вибухнув поштомат (kyiv.npu.gov.ua)
Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію, повідомили в поліції.