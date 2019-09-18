Затримано мінера мосту Метро в Києві

Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Олексія Белька затримали спецназівці, він не чинив опір. Тим часом поліція планує відкрити провадження за статтею "підготовка до терористичного акту".

Фото: ситуація на мосту Метро

За словами колишнього нардепа Антона Геращенка, його затримали спецназівці підрозділу КОРД. При затриманні ніхто зі співробітників поліції не постраждав. Він також зазначив, що затриманому нададуть медичну і психіатричну допомогу. Також інформацію про затримання підтвердили в поліції Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики готувалися до штурму моста Метро. До цього до чоловіка під'їхали БТР і броньована машина. Імовірно, він висунув вимогу - припинити капітуляцію на Донбасі.

Відзначимо, дії затриманого привели до паралізації транспортного руху в Києві. Зокрема, було перекрито рух поїздів метро, а також автомобільного транспорту. В результаті збою на червоній гілці поїзди метро курсували тільки між станціями "Академмістечко" та "Хрещатик", а також від "Лісової" до "Дарниці".

