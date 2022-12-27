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"Виновата" квартира на Печерске. Нардеп получил подозрение за "забывчивость"

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Украина, Вторник 27 декабря 2022 13:56
"Виновата" квартира на Печерске. Нардеп получил подозрение за "забывчивость" Фото: народный депутат Юрий Камельчук (facebook.com/yuriy.kamelchuk)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 27 декабря, НАБУ и САП сообщили действующему народному депутату о подозрении во внесении ложных данных в е-декларацию за 2020 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет про народного депутата Юрия Камельчука.

"Народный избранник не внес в декларацию за 2020 год информацию о квартире на Печерске, арендованной в течение двух лет - с октября 2019 по октябрь 2021 гг. Стоимость квартиры составляет более 3,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Также нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму свыше 48,8 тысячи долларов США.

Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное внесение недостоверных сведений в декларацию).

Расследование этих фактов начато на основании обоснованного заключения НАПК.

Чем известен нардеп Камельчук?

В 2020 году Камельчук отметился тем, что шокировал заявлением о коронавирусе. Тогда он заявил, что COVID-19 - это вымышленная болезнь, а вакцины от нее "не вызывают доверия".

Почти тогда же Камельчук сделал очень странное заявление о том, что проституция якобы забирает энергию, как у женщин, да и мужчины от этого только проигрывают. Также злом он назвал и аборты. В своих обоснованиях нардеп опирался на ведические науки.

Через полгода после этого Камельчук набросился на журналистов программы "ЗупиниЛося". Это произошло возле Верховной рады.

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