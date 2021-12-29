Завдання номер один. Путін хоче, щоб Україна розвалилася на частини, - Данілов

"Є складне питання, пов'язане із Кримом. Після того, як Путін захопив Крим, йому треба зафіксувати цю ситуацію. Щоб цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування в тих межах, в яких вона існує сьогодні. Це завдання для нього номер один", - розповів секретар РНБО.

За словами Данілова, "втілити задумане" Путін хоче шляхом внутрішньої дестабілізації в Україні.

"За допомогою внутрішньої дестабілізації досягти, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації", - пояснив Данілов.

Він зазначив, якщо РФ не вдасться виконати свою мету, тоді як варіант може використовуватися зброя.

"Але ми до цього готові", - резюмував секретар РНБО.