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Завдання номер один. Путін хоче, щоб Україна розвалилася на частини, - Данілов

Автор: Марія Кучерявець

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що президент РФ Володимир Путін прагне розвалити нашу країну на дві-три частини. Це завдання, яке стоїть у російського лідера на першому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в інтерв'ю ТК "Настоящее время".

"Є складне питання, пов'язане із Кримом. Після того, як Путін захопив Крим, йому треба зафіксувати цю ситуацію. Щоб цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування в тих межах, в яких вона існує сьогодні. Це завдання для нього номер один", - розповів секретар РНБО.

За словами Данілова, "втілити задумане" Путін хоче шляхом внутрішньої дестабілізації в Україні.

"За допомогою внутрішньої дестабілізації досягти, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації", - пояснив Данілов.

Він зазначив, якщо РФ не вдасться виконати свою мету, тоді як варіант може використовуватися зброя.

"Але ми до цього готові", - резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за останній місяць рівень загрози вторгнення РФ підвищився.

Разом з тим міністр закордонних справ пояснив, чому президент РФ Володимир Путін стягує війська до українських кордонів.

Додамо, за словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, поблизу кордону України вже зібралося 122 тисячі військових Росії.

Водночас, за його словами, ризику неминучого вторгнення Росії в Україну немає.

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Володимир ПутінРНБОРосійська ФедераціяУкраїнаОлексій Данілов