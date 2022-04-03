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Зачистка, розмінування та ввезення гумдопомоги: яка ситуація зараз в Київській області

Фото: в Київській області продовжується зачистка та розмінування (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська завершили виведення своїх підрозділів із півночі Київської області до РФ та Білорусі. У низці районів регіону триває зачистка й розмінування місцевості, завозиться гуманітарна допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА.

Разом з тим, триває виведення до Росії (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари.

"В звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Також завозиться гуманітарна допомога", - зазначають в ОДА.

Ситуація по районах

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони

Ситуація контрольована. Триває робота з приймання, зберігання та направлення гуманітарних вантажів. Налагоджений дистанційний освітній процес. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони - у підвищеній боєготовності.

Бучанський район

У громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи по розмінуванню, відновленню газо-, електропостачання, зв'язку. Завозиться гуманітарна допомога.

Броварський район

Територія повністю контрольована. В окремих населених пунктах через проведення бойових дій завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Зокрема це території Великодимерської, Калитянської та Баришівської громад.

Вишгородський район

Ситуація в районі залишається напружена, але контрольована. Продовжується робота з укріплення обороноздатності району.

В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.

Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах.

Нагадаємо, сьогодні місцева влада Ірпеня прийняла рішення закрити місто для захисту від мародерів. Також у населеному пункті постійно працює поліцію.

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