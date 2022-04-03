Зачистка, разминирование и ввоз гумпомощи: какая ситуация сейчас в Киевской области

Вместе с тем, продолжается вывод в Россию (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары.

"В освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны проводится зачистка и разминирование. Также завозится гуманитарная помощь", - отмечают в ОГА.

Ситуация по районам

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы

Ситуация контролируемая. Продолжается работа по приемке, хранению и направлению гуманитарных грузов. Налажен дистанционный образовательный процесс. Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые работы. Силы обороны - в повышенной боеготовности.

Бучанский район

В общинах, которые находились под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи. Завозится гуманитарная помощь.

Броварской район

Территория полностью контролируемая. В отдельных населенных пунктах из-за проведения боевых действий нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду. В частности это территории Великодимерской, Калитянской и Барышевской общин.

Вышгородский район

Ситуация в районе остается напряженная, но контролируемая. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района.

В Іванковской, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.

Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.

Напомним, сегодня местные власти Ирпеня приняли решение закрыть город для защиты от мародеров. Также в населенном пункте постоянно работает полиция.

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