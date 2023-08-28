Закрылась в церкви. Мать Рубиалеса объявила голодовку в ожидании правосудия для сына

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca .

Анхелес Бехар объявила голодовку. Она закрылась в одной из церквей андалусийского города Мотриль и пообещала не выходить оттуда, пока в деле Рубиалеса не осуществится правосудие.

Мать функционера заявила, что на ее сына началась "бесчеловечная и кровавая охота". Бехар убеждена – Рубиалес не заслужил расправу, поэтому она будет голодать до восстановления справедливости. Генсек федерации направил в УЕФА письмо с просьбой защитить президента организации от преследования властей.

Ранее ФИФА отстранила от должности Рубиалеса на 90 дней. Он не сможет управлять операционной деятельностью федерации ни на национальном, ни на международном уровне в этот период. Параллельно продлится дисциплинарное расследование в отношении функционера.

Что натворил Луис Рубиалес

На церемонии чествования женской сборной Испании после победного финала ЧМ-2023 президент федерации поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Это событие спровоцировало громкий скандал.

Рубиалес заверил, что поцелуй состоялся с согласия. В то же время игрок заверил, что не ожидал такого шага функционера и чувствовал себя жертвой. Президента Федерации призвали уйти в отставку спортсмены, общественные активисты и политики.

Женская сборная Испании в полном составе отказалась защищать цвета национальной команды до тех пор, пока Рубиалес будет оставаться во главе федерации. В знак протеста организацию покинул ряд менеджеров. Сам президент федерации пообещал не уходить с поста.