Зачинилася в церкві. Мати Рубіалеса оголосила голодування в очікуванні правосуддя для сина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

Анхелес Бехар оголосила голодування. Вона зачинилася в одній з церков андалусійського міста Мотріль та пообіцяла не виходити звідти, допоки в справі Рубіалеса не здійсниться правосуддя.

Мати функціонера заявила, що на її сина розпочалося "нелюдське та криваве полювання". Бехар переконана – Рубіалес не заслужив на розправу, тож вона голодуватиме до відновлення справедливості. Натомість генсек федерації надіслав до УЄФА лист із проханням захистити президента організації від переслідування влади.

Раніше ФІФА відсторонила Рубіалеса від посади на 90 днів. Він не зможе керувати операційною діяльністю федерації ані на національному, ані на міжнародному рівні в цей період. Паралельно триватиме дисциплінарне розслідування щодо функціонера.

Що накоїв Луїс Рубіалес

На церемонії вшанування жіночої збірної Іспанії після переможного фіналу ЧС-2023 президент федерації поцілував у губи футболістку Дженніфер Ермосо. Ця подія спровокувала гучний скандал.

Рубіалес запевнив, що поцілунок відбувся за згодою. Натомість гравчиня запевнила, що не очікувала такого кроку функціонера та почувалася жертвою. Президента федерації закликали піти у відставку спортсмени, громадські активісти та політики.

Жіноча збірна Іспанії у повному складі відмовилася захищати кольори національної команди, допоки Рубіалес залишатиметься на чолі федерації. На знак протесту організацію покинула низка менеджерів. Сам президент федерації пообіцяв не йти з посади.