Зацепило Таиланд и Шри-Ланку: сильные штормы в Азии унесли почти тысячу жизней

Сильные ливни, тропические циклоны и оползни накрыли несколько стран Азии, унеся жизни почти тысячи человек. Больше всего пострадали Индонезия и Шри-Ланка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Что случилось

Три тропических циклона, совпавших с северо-восточным муссоном, вызвали масштабные разрушения в Юго-Восточной Азии. В Малайзии и на юге Таиланда зафиксированы осадки, значительно превышающие норму, сообщает Центр климатического прогнозирования США.

Индонезия

На острове Суматра погибли по меньшей мере 442 человека. Еще 402 считаются пропавшими без вести. Шторм Сенъяр на прошлой неделе прошел проливом Малакка и рассеялся над Южно-Китайским морем.

Разрушенные дороги и линии связи затрудняют спасательные работы, заявил глава Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сухарьянто. Власти проводят операции по засеиванию облаков, чтобы уменьшить интенсивность дождей.

Таиланд

В стране подтверждено 169 погибших. Непогода продолжает осложнять работу служб спасения в регионах, охваченных наводнениями.

Шри-Ланка

Количество погибших от мощных наводнений почти удвоилось и достигло 334 человек, еще 370 пропали без вести.

Циклон Дитва, который добрался до острова в пятницу, движется в сторону юга Индии, где ожидаются сильные осадки. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке назвал ситуацию "самой большой и сложной природной катастрофой" в стране.

Влияние на инфраструктуру и экономику

В Малайзии компания Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd остановила работу нефтеперерабатывающего завода из-за повреждений, вызванных штормом.

Во Вьетнаме шторм Кото продолжает находиться над водами к востоку от страны и может принести дополнительные дожди в регионы, которые уже понесли убытки на более чем 3 млрд долларов.

Прогноз

По прогнозам синоптиков, в большинстве пострадавших регионов осадки начнут уменьшаться с середины недели. В Малайзии и на Суматре более сухая погода ожидается ближе к середине декабря.