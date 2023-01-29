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Задели санкции. В РФ намерены запретить японским судам рыбачить у Южных Курил

Фото: в РФ намерены запретить японским судам рыбачить у Южных Курил (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

В МИД РФ уведомили Японию, что не будут вести межправительственные консультации по промыслу морских ресурсов в районе южных Курильских островов из-за введенных против Москвы санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Российские дипломаты объяснили это якобы предпринятыми Токио "антироссийскими мерами, которые идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства" и подсчитали, что правительство Японии ввело против страны, которая начала полномасштабное вторжение в Украину, 15 пакетов персональных и секторальных санкций. Япония ранее заявляла, что будет добиваться продолжения консультаций.

Ранее мы писали, что Правительство РФ утвердило прекращение действия соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японцами, которые ранее проживали на этих островах.

Также сообщалось, что ВР утвердила решение про обращение к международному сообществу по Северным территориям Японии, которым признает оккупацию северных японских территорий Россией.

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ЯпонияРоссийская ФедерацияКурильские острова