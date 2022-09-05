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Росія розірвала угоду з Японією про полегшене відвідування Курил

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Москва, Понеділок 05 вересня 2022 21:47
Росія розірвала угоду з Японією про полегшене відвідування Курил Фото: Росія розірвала угоду з Японією про полегшене відвідування Курил (flickr by Oksana Yurkova)
Автор: Іван Носальський

Уряд РФ затвердив припинення дії угоди з Японією про полегшене відвідування Курил японцями, які раніше проживали на цих островах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду.

Тепер громадяни Японії, які раніше проживали на островах Кунашир, Ітуруп і островів Малої Курильської гряди, не зможуть відвідувати їх в "максимально спрощеному режимі".

Такі заходи країна-агресор прийняла у відповідь на антиросійські санкції, які ввів Токіо на тлі вторгнення Росії в Україну.

Угода між країнами була підписана ще в 1999 році. Тоді його прийняли для того, щоб японці могли приїжджати на курили за спрощеною системою з метою відвідування могил своїх предків.

Варто зауважити, що Південні Курили увійшли до складу Радянського Союзу за підсумками Другої світової війни. СРСР відмовився повертати острови японцям і між країнами так і не був підписаний мирний договір.

Після того, як Японія ввела санкції проти Росії, Москва у відповідь відмовилася продовжувати мирні переговори з Токіо.

У свою чергу Японія оголосила Південні Курили окупованою територією.

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Російська Федерація Японія Курильские острова
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