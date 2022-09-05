Росія розірвала угоду з Японією про полегшене відвідування Курил

Уряд РФ затвердив припинення дії угоди з Японією про полегшене відвідування Курил японцями, які раніше проживали на цих островах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду .

Тепер громадяни Японії, які раніше проживали на островах Кунашир, Ітуруп і островів Малої Курильської гряди, не зможуть відвідувати їх в "максимально спрощеному режимі".

Такі заходи країна-агресор прийняла у відповідь на антиросійські санкції, які ввів Токіо на тлі вторгнення Росії в Україну.

Угода між країнами була підписана ще в 1999 році. Тоді його прийняли для того, щоб японці могли приїжджати на курили за спрощеною системою з метою відвідування могил своїх предків.