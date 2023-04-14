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В российском оружии обнаруживают все больше компонентов из Китая, - ОП

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Пятница 14 апреля 2023 16:52
В российском оружии обнаруживают все больше компонентов из Китая, - ОП Фото: старший советник главы ОП Владислав Власюк (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)
Автор: Валерия Полищук

Украинские войска находят все больше компонентов из Китая в российском оружии, используемом в Украине. Поскольку западные поставки уменьшаются из-за санкций.

Об этом заявил старший советник главы Офиса президента Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В оружии, найденном на поле боя, мы продолжаем находить различную электронику. Тенденция такова, что сейчас меньше компонентов западного производства, но больше - не трудно догадаться, в какой стране - произведенных компонентов. Конечно, Китай", - заявил он.

В разведданных, собранных украинскими экспертами с поля боя и переданных Reuters, говорится, что в навигационной системе беспилотников "Орлан", в которых ранее использовалась швейцарская система, были обнаружены компоненты китайского производства.

Эксперты также сообщили об обнаружении китайских деталей в системе управления огнем в российских танках, в которых ранее использовались детали французского производства.

"Мы фиксируем много разных вещей китайского производства", - сказал Власюк.

На вопрос о том, поставляли ли китайские компании детали для российской военной техники, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая заявил "На протяжении всей истории Китай начал нормальное торговое сотрудничество со всеми странами, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды. Что касается экспорта военной продукции, Китай всегда занимал осторожную и ответственную позицию. Позиция и действия Китая всегда были такими".

Напомним, ранее глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин не будет продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине.

По данным СМИ, в секретных документах США, которые недавно были обнародованы в сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился предоставить летальную помощь России.

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