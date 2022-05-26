Навіщо Росія стягує сили в Херсонську і Запорізьку області: відповідь експертів

Як відзначається в матеріалі, незважаючи на те, що агресору вдалося захопити більшу частину Херсонської області, деякі ділянки цього регіону залишаються під контролем ВСУ - на західному кордоні з Миколаївською областю і на північній - з Дніпропетровською. Якраз із зайнятих позицій на заході окупанти обстрілюють Миколаїв. А з північних районів Херсонської області-Кривий Ріг.

Лінія розмежування в Запорізькій області проходить від Каховського водосховища і Василівки до Гуляйполя. Обласний центр знаходиться північніше - на території, підконтрольній Україні.

"Одночасно з наступальною операцією на Донбасі російські війська проводять атаки також і в Запорізькій області. Окупанти посилюють там своє угруповання для відновлення наступу в напрямку Василівка - Кам'янське", - сказав речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник.

В обласній адміністрації стверджують, що у Василівці окупантів вже більше ніж місцевих жителів. Ймовірно, агресор накопичує там війська в спробі відновити наступальні дії вздовж Дніпра в напрямку Запоріжжя, вважає військовий експерт Олег Жданов. Василівка знаходиться на відстані 80 кілометрів від облцентру. Що стосується Херсонської області, то там агресор може концентрувати сили для того, щоб вийти на західний кордон Херсонської області в бік Миколаєва, припустив Жданов.

За словами військового аналітика, полковника Сергія Грабського, не можна повністю виключати можливість активних наступальних дій противника в цих регіонах. Але до тих пір, поки агресор не досягне будь-яких серйозних "зрушень" на Донбасі, це малоймовірно, вважає експерт.

"Те, що агресор може завдати удару з Василівки у напрямку до Запоріжжя, поки бачиться більш реальним і ми не можемо виключати таку ймовірність. Миколаївський напрямок поки що розглядається ворогом як третьорядний напрямок з точки зору послідовності нанесення ударів", - уточнив Грабський.

Як повідомляло РБК-Україна, загроза з боку Білорусі для України все ще зберігається, навіть незважаючи на те, що Росія вивела звідти більшість своїх підрозділів.