Навіщо Путін збільшив армію та чи вплине це на війну: відповідь розвідки

Що означає указ Путіна про збільшення армії

За словами Скібіцького, цим указом в Російській Федерації намагаються вирішити одразу декілька питань.

Перше - швидко збільшити кількість військовослужбовців.

"Але за нашими оцінками, це відбудеться насамперед шляхом збільшення чисельності військовозобов'язаних", - зазначив представник ГУР.

Друге - якщо вони збільшать кількість строковиків, то це дозволить розширити вербувальну базу для заключення контрактів.

"Згідно із заявами Путіна, в Україні воюють лише контрактники, але ми знаємо що строковики знаходяться в БТГ, які розміщені поблизу нашого кордону, на території РФ", - звернув увагу Скібіцький.

Третє і найголовніше - Росія знову ж таки демонструє західним країнам готовність до можливого збройного конфлікту.

"Оскільки мільйон військовослужбовців в армії - це доволі така потужна цифра, про яку говорять Путін і його оточення", - пояснив Скібіцький.

Скільки зараз воює росіян в Україні

За даними представника ГУР, якщо говорити про сухопутний і повітряний компонент, який воює проти нашої держави - це близько 160 000 військовослужбовців.

"І це я не враховую Росгвардію, яка теж бере участь у бойових діях та забезпечує окупаційний режим на захоплених територіях", - зазначив він.

Скільки Путін хоче ще залучити

За словами Скібіцького, якщо говорити про загальний підхід, який зараз РФ намагається зробити, вона збільшує мобілізаційні резерви та мають намір мобілізувати близько 90 000 військовослужбовців.

Чи допоможе це Путіну

На питання журналіста, чи допоможе це Росії, він відповів: "Мабуть, все ж таки ні".

"Час спливає. Бліцкригу вони не отримали. Моральний стан їх військових, які зараз ведуть бойові дії знижується, добровольців вступити до лав ЗС РФ все менше охочих. Крім того, пішла паніка і серед місцевого населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так йти служити, а тим паче йти на війну", - підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, 25 серпня президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким штатна чисельність армії РФ збільшується до 1 150 628 осіб.

Додамо, за даними аналітиків ISW, таким чином Путін намагається уникнути оголошення загальної мобілізації. На це вказує підписаний диктатором указ.

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