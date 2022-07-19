Навіщо Путін спростив видачу російських паспортів українцям: оцінка експерта

Напрям на аудиторію РФ

Як пояснює аналітик фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна, так Кремлю простіше пояснюватиме своєму населенню, чому росіяни не збираються йти з зайнятих українських територій.

"І зокрема для того, чому їм може знадобитися загальна мобілізація, яка зараз не має підтримки в російському суспільстві. У разі оголошення загальної мобілізації вони апелюватимуть до того, що там йде паспортизація, там начебто наші співгромадяни і їх потрібно захистити", - пояснює вона.

Нестача сили

Крім того, експерт звернула увагу, що Кремль намагається поповнювати бойові втрати шляхом прихованої мобілізації та залучення контрактників, але охочих іти гинути в Україні замало.

Тому російська влада хоче використати роздачу своїх паспортів, щоби проводити мобілізацію чоловіків на окупованих територіях.

"Плани з термінової мобілізації в Росії виконані від 3% до 25% по всій країні. З мобілізацією контрактників у них теж проблема: вони підняли максимальний вік для укладання першого контракту з армією до 65 років. Тому, звичайно, вони використовуватимуть паспортизацію, так само як вона зараз використовується у Криму, Донецькій та Луганській областях", - підкреслює Золкіна.

"Вичистка" чоловіків

Експерт зазначила, що солдати, які воюють проти своїх співвітчизників - не дуже мотивовані бійці, але на прикладі "Л/ДНР" є помітним, що командування РФ це не дуже турбує.

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей на війну проти України мобілізують майже всіх чоловіків, кого вдається спіймати на вулиці. Потім їх використовують як піхоту та гарматне м'ясо для того, щоб виявляти позиції ЗСУ.

"Таким чином Росія вичищає чоловіче населення на окупованих територіях. Відповідно, якщо вони залишатимуться на цих територіях, то рівень опору буде значно нижчим, тому що вони отримують виключно жіночі "республіки". Це будуть залякані жінки, які навряд чи надаватимуть масове опір", - пояснила Золкіна.

Маніпуляція в переговорах

Як припускає експерт, Росія також може використати паспортизацію на українських територіях як аргумент у майбутніх переговорах: мовляв, там є російські громадяни, тож РФ не збирається звідти йти, але в міжнародній спільноті це не буде визнано аргументом для присутності кремлівських військ.

Нагадаємо, 11 липня резидент Росії Володимир Путін спростив порядок надання російського громадянства всім, хто постійно проживає на території України.

Згодом українське МЗС відповіло на нові паспортні фантазії Путіна, заявивши, що цей указ юридично нікчемний.