ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Навіщо робити з нас ворога?". Путін згадав, як натякав на вступ до НАТО

Новость на русском →
Москва, Понеділок 21 лютого 2022 21:36
"Навіщо робити з нас ворога?". Путін згадав, як натякав на вступ до НАТО Фото: президент Росії Володимир Путін (forbes.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін згадав, як цікавився у президента США Білла Клінтона в 2000 році ставленням до можливого вступу Москви в НАТО. За його словами, реакція була стриманою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Путіна.

"Скажу вперше: в 2000 році я запитав Клінтона, як Америка поставиться до того щоб прийняти Росію в НАТО, реакція виглядала вельми стриманою... Не хочете бачити в нашій особі друга і союзника? Але навіщо робити з нас ворога? Просто їм не потрібна така велика і самостійна країна як Росія", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Путін виступив зі зверненням до росіян після Ради безпеки Росії, на якій розглядалося питання визнання так званих "ЛДНР". Своє звернення він почав з традиційних для себе заяв про те, що Україна є країною, нібито створеною Леніним.

Після засідання Радбезу він вже заявив європейським лідерам, що визнає "республіки Донбасу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін НАТО ДНР ЛНР
NEWS
Арбітраж у Гаазі розпочинає слухання про компенсацію "Нафтогазу" 10 млрд доларів за активи в Криму
Арбітраж у Гаазі розпочинає слухання про компенсацію "Нафтогазу" 10 млрд доларів за активи в Криму
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі