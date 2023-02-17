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"Забыла" задекларировать имущество в РФ. Королевской объявили о подозрении

Фото: народная депутат Украины Наталья Королевская (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Сегодня, 17 февраля, действующей народной депутатке объявили о подозрении, потому что во время заполнения декларации она "забыла" внести туда свое имущество на территории России и большую сумму денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Наталии Королевской.

"НАБУ и САП сообщили народной депутате Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию", - говорится в заявлении.

Следствие установило, что народная избранница не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га. Кроме того, по данным правоохранителей, она "забыла" об имуществе в Российской Федерации, а именно:

  • жилой дом площадью 120,1 кв. м;
  • земельный участок площадью 1,13 га.

Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 4,3 млн. гривен.

В настоящее время продолжается следствие, однако в случае доказательства вины народной депутатки грозит ограничение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Поскольку местонахождение нардепа не установлено, о подозрении ей сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ.

Напомним, на днях в Раду поступили заявления на составление мандатов от Королевской и ее мужа.

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