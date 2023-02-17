"Забыла" задекларировать имущество в РФ. Королевской объявили о подозрении

Сегодня, 17 февраля, действующей народной депутатке объявили о подозрении, потому что во время заполнения декларации она "забыла" внести туда свое имущество на территории России и большую сумму денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.
По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Наталии Королевской.
"НАБУ и САП сообщили народной депутате Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию", - говорится в заявлении.
Следствие установило, что народная избранница не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га. Кроме того, по данным правоохранителей, она "забыла" об имуществе в Российской Федерации, а именно:
Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 4,3 млн. гривен.
В настоящее время продолжается следствие, однако в случае доказательства вины народной депутатки грозит ограничение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Поскольку местонахождение нардепа не установлено, о подозрении ей сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ.
Напомним, на днях в Раду поступили заявления на составление мандатов от Королевской и ее мужа.
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