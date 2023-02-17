"Забыла" задекларировать имущество в РФ. Королевской объявили о подозрении

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Наталии Королевской.

"НАБУ и САП сообщили народной депутате Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию", - говорится в заявлении.

Следствие установило, что народная избранница не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га. Кроме того, по данным правоохранителей, она "забыла" об имуществе в Российской Федерации, а именно:

жилой дом площадью 120,1 кв. м;

земельный участок площадью 1,13 га.

Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 4,3 млн. гривен.

В настоящее время продолжается следствие, однако в случае доказательства вины народной депутатки грозит ограничение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Поскольку местонахождение нардепа не установлено, о подозрении ей сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ.