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Забудьте о бытовой химии: 5 пищевых продуктов, которые помогут в уборке

Пятница 11 июля 2025 15:28
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Забудьте о бытовой химии: 5 пищевых продуктов, которые помогут в уборке Какие продукты могут заменить в уборке бытовую химию (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Пищевые продукты - это не только о кулинарии. Некоторые из них способны заменить дорогостоящие моющие средства, не уступая им в эффективности. Они безопасны, натуральны, всегда есть под рукой и не содержат агрессивной химии.

РБК-Украина рассказывает, как использовать определенные продукты дома, чтобы убирать быстро, экологично и с умом.

Хлеб

Благодаря пористой структуре хлеб прекрасно поглощает жидкость и жир. Если вы случайно пролили масло или вино на скатерть - просто приложите мякиш, и он впитает пятно. Хлеб также можно использовать как импровизированный "ластик" для пятен на стенах или мебели.

Для этого достаточно скатать шарик из мякиша и аккуратно протереть поверхность. Глютен притягивает пыль и грязь, но не нажимайте слишком сильно, чтобы не оставить крошки. А еще хлеб удобно использовать для сбора мелких осколков стекла - просто прижмите его к полу.

Рис

Рис хорошо впитывает влагу, поэтому им часто спасают влажную технику. Но и в уборке он не менее полезен.

Чтобы очистить кофемолку, просто засыпьте в нее сухой рис и включите на минуту - он впитает остатки кофе или специй. Чтобы помыть бутылку без ершика, насыпьте туда немного риса, добавьте каплю моющего средства, немного воды и хорошо потрясите.

Даже вода после промывки риса пригодится - ее можно использовать как деликатный абразив для мытья посуды или столешниц. В Китае эту воду традиционно применяют для чистки воков и кухонных принадлежностей.

Забудьте о бытовой химии: 5 пищевых продуктов, которые помогут в уборкеРис способен впитывать лишнюю влагу, что часто бывает полезно (фото: Pixabay)

Майонез

Несмотря на то, что майонез часто оставляет пятна, он может и помогать с ними бороться.

Если на деревянной поверхности остался след от кружки - нанесите немного соуса на салфетку, положите ее на пятно и оставьте на час. Затем просто вытрите сухой тканью - след исчезнет.

Масла в составе майонеза помогут и с удалением наклеек: нанесите соус на клейкую часть на 20 минут, и она легко снимется.

Этот метод подходит для стекла и пластика. Также майонез быстро снимает капли масляной краски, если сделать это до их высыхания.

Соль

Соль - одно из древнейших натуральных чистящих средств. Ее используют для очистки чугунных сковородок: просто насыпьте полстакана соли на дно и вытрите ее губкой.

Она эффективно удаляет нагар и жир, не повреждая поверхность. Еще один полезный совет - добавьте соль в отсек для кондиционера стиральной машины, если будете сушить белье на морозе: вещи не замерзнут.

Соль также можно держать возле плиты как средство для тушения небольших пожаров - она эффективно поглощает жир и уменьшает пламя. А главное - всегда под рукой.

Чай

Черный чай содержит дубильную кислоту, которая естественно растворяет жир и придает блеск поверхностям. Заварите слабый чай, перелейте в бутылку с распылителем и используйте для чистки окон, зеркал, очков или стеклянных столов.

Чай действует мягче, чем уксус или лимон, поэтому его можно использовать на деревянной мебели и темном ламинате. Для этого смочите в чае ткань и протрите шкафы или дверцы несколько раз. Поверхность станет чистой, матовой, но сохранится ее естественный блеск.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker и DIY Joy.

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