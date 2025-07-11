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Забудьте про побутову хімію: 5 харчових продуктів, які допоможуть у прибиранні

П'ятниця 11 липня 2025 15:28
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Забудьте про побутову хімію: 5 харчових продуктів, які допоможуть у прибиранні Які продукти можуть замінити у прибиранні побутову хімію (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Харчові продукти - це не лише про кулінарію. Деякі з них здатні замінити дорогі мийні засоби, не поступаючись їм в ефективності. Вони безпечні, натуральні, завжди є під рукою й не містять агресивної хімії.

РБК-Україна розповідає, як саме використовувати певні продукти вдома, щоб прибирати швидко, екологічно та з розумом.

Хліб

Завдяки пористій структурі хліб чудово поглинає рідину та жир. Якщо ви випадково пролили масло чи вино на скатертину - просто прикладіть м’якуш, і він вбере пляму. Хліб також можна використовувати як імпровізований "ластик" для плям на стінах або меблях.

Для цього достатньо скачати кульку з м’якуша та акуратно протерти поверхню. Глютен притягує пил і бруд, але не натискайте занадто сильно, щоб не залишити крихти. А ще хліб зручно використовувати для збору дрібних уламків скла - просто притисніть його до підлоги.

Рис

Рис добре вбирає вологу, тому ним часто рятують вологу техніку. Але й у прибиранні він не менш корисний.

Щоб очистити кавомолку, просто засипте у неї сухий рис і ввімкніть на хвилину - він вбере залишки кави чи спецій. Щоб помити пляшку без йоржика, насипте туди трохи рису, додайте краплю мийного засобу, трохи води і гарно потрусіть.

Навіть вода після промивання рису стане в пригоді - її можна використати як делікатний абразив для миття посуду або стільниць. У Китаї цю воду традиційно застосовують для чищення воків і кухонного приладдя.

Забудьте про побутову хімію: 5 харчових продуктів, які допоможуть у прибиранніРис здатен вбирати зайву вологу, що часто буває корисно (фото: Pixabay)

Майонез

Попри те, що майонез часто залишає плями, він може й допомагати з ними боротися.

Якщо на дерев’яній поверхні залишився слід від кружки - нанесіть трохи соусу на серветку, покладіть її на пляму та залиште на годину. Потім просто витріть сухою тканиною - слід зникне.

Олії в складі майонезу допоможуть і з видаленням наклейок: нанесіть соус на клейку частину на 20 хвилин, і вона легко зніметься.

Цей метод підходить для скла та пластику. Також майонез швидко знімає краплі масляної фарби, якщо зробити це до їх висихання.

Сіль

Сіль - один із найдавніших натуральних засобів для чищення. Її використовують для очищення чавунних сковорідок: просто насипте півсклянки солі на дно та витріть її губкою.

Вона ефективно видаляє нагар і жир, не пошкоджуючи поверхню. Ще одна корисна порада - додайте сіль у відсік для кондиціонера пральної машини, якщо сушитимете білизну на морозі: речі не замерзнуть.

Сіль також можна тримати біля плити як засіб для гасіння невеликих пожеж - вона ефективно поглинає жир і зменшує полум’я. А головне - завжди під рукою.

Чай

Чорний чай містить дубильну кислоту, яка природно розчиняє жир і надає блиску поверхням. Заваріть слабкий чай, перелийте у пляшку з розпилювачем і використовуйте для чищення вікон, дзеркал, окулярів або скляних столів.

Чай діє м’якше, ніж оцет або лимон, тому його можна використовувати на дерев’яних меблях і темному ламінаті. Для цього змочіть у чаї тканину і протріть шафи чи дверцята кілька разів. Поверхня стане чистою, матовою, але збережеться її природний блиск.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker та DIY Joy.

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