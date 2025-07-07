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Будете поражены результатом: как в жару надолго сохранить хлеб свежим и мягким

Понедельник 07 июля 2025 13:11
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Будете поражены результатом: как в жару надолго сохранить хлеб свежим и мягким Как дольше хранить хлеб свежим (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Хлеб есть практически в каждом доме, но далеко не все знают, как правильно его хранить. Чтобы не выбрасывать целый батон, стоит придерживаться нескольких простых советов.

РБК-Украина рассказывает о правилах и лайфхаках, которые помогут сохранить хлеб свежим даже в жаркий день.

Хранение в бумажном пакете

Лучше всего хранить хлеб в бумажном пакете, а не в пластиковом. Пластик не пропускает воздух и задерживает влагу, что способствует быстрому размножению плесени. Бумага позволяет хлебу "дышать" и дольше оставаться свежим.

Также важно не ставить хлеб рядом с тепловыми приборами, которые могут быстро высушивать его. Поэтому выбирайте для хранения прохладное и сухое место.

Использование хлебницы

Если у вас есть хлебница, это идеальный вариант для хранения хлеба. Она хорошо вентилируется и защищает хлеб от вредителей и излишней влажности.

Рекомендуется, чтобы хлебница была из металла - это помогает сохранить тепло и не дает проникать посторонним запахам. Не стоит хранить в одной хлебнице белый и черный хлеб - лучше приобрести модель с двумя ярусами.

Помните также регулярно чистить хлебницу от крошек.

Будете поражены результатом: как в жару надолго сохранить хлеб свежим и мягкимХранение в бумажном пакете - самый простой способ держать хлеб свежим дольше (фото: Pixabay)

Почему не стоит хранить хлеб в холодильнике

Хотя многие считают, что холодильник помогает сохранить хлеб дольше, это ошибочноемнение. В холоде хлеб быстрее теряет влагу и затвердевает. Кроме того, он легко впитывает запахи других продуктов, что портит его вкус.

Так, бутерброд с шоколадной пастой может неожиданно приобрести привкус соленых огурцов. Лучше всего холодильник для хлеба вообще не использовать.

Лучший способ сохранения

Если вы купили много хлеба сразу, лучше всего нарезать его и заморозить. Для этого заверните кусочки сначала в пищевую пленку, а затем в фольгу, чтобы защитить от мороза.

В морозилке хлеб может храниться до 6 месяцев и при этом не терять свежести. Когда захочется свежего хлеба, просто достаньте нарезку и прогрейте в духовке 2-5 минут. Так он снова станет мягким, ароматным и вкусным.

Эти простые правила помогут вам дольше наслаждаться свежим и вкусным хлебом, избежать лишних трат и мусора. Берегите хлеб - ведь он действительно "голова" на вашем столе!

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real Simple и Martha Stewart.

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