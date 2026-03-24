Забудьте о бумажном коде: в "Дії" появится электронный налоговый номер с QR-кодом

Налоговый номер станет цифровым

В Минцифры готовят отдельный электронный документ - налоговый номер в формате PDF с QR-кодом. Его можно будет сгенерировать в "Дії", сохранить, при необходимости распечатать и использовать вместо бумажного варианта.

Сейчас для многих украинцев это создает неудобства, ведь даже при наличии ID-карты налоговый номер часто нужно показывать отдельно.

В дальнейшем государство планирует интегрировать реестры так, чтобы эти данные подтягивались автоматически и гражданам не приходилось носить дополнительные документы.

Что изменится для детей

Отдельно в "Дії" планируют запустить возможность оформления налогового номера для детей. Родители смогут заказать его онлайн в несколько кликов, а сам документ будет отображаться в приложении.

Проблема особенно актуальна для семей, чьи дети находятся за границей. В таких случаях без идентификационного кода сложно оформить документы, получить образовательные сертификаты или зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест.

Почему это важно

Ранее налоговый номер для ребенка можно было получить при регистрации рождения через сервис "еМалятко". Однако многие родители не оформляли его сразу.

По оценкам Минцифры, сейчас в Украине около двух миллионов детей не имеют идентификационного номера. В таких случаях государству приходится привязывать услуги к данным родителей, что усложняет процедуры.

Новый сервис должен решить эту проблему и сделать получение документов более быстрым и удобным.