Загрязненный воздух: как защитить себя и детей - советы Минздрава

Напомним, в ночь на 10 июня Россия осуществила массированную атаку дронами по Киеву. В результате взрывов и пожаров в нескольких районах города зафиксировано загрязнение воздуха. Худшие показатели - в Печерском, Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах. Загрязнение может представлять угрозу для людей с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также для детей и пожилых.

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