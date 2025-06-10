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Загрязненный воздух: как защитить себя и детей - советы Минздрава

Фото: Загрязнение воздуха в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В периоды загрязнения воздуха Министерство здравоохранения советует украинцам принимать меры для сохранения здоровья. Особенно это касается людей с заболеваниями сердца и легких, а также детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Когда наблюдается повышенный уровень загрязненности воздуха, украинцам рекомендуют:

  • закрыть окна и двери, уплотните щели (например, скотчем или влажной тканью);
  • не выходить на улицу без крайней необходимости;
  • использовать маску или респиратор на улице;
  • пить больше воды (2-3 литра в день), предпочтение следует отдавать щелочной минеральной воде;
  • выключить вентиляцию, которая тянет воздух с улицы;
  • включить очиститель или кондиционер с фильтрацией воздуха;
  • делать влажную уборку, увлажняйте воздух в помещении.

Также важно следить за обновлениями только из проверенных источников, в частности с официальных страниц региональных Центров контроля и профилактики болезней. В Минздраве отмечают, что такие простые действия помогут снизить влияние вредных частиц и защитить ваше здоровье в условиях плохого качества воздуха.

Напомним, в ночь на 10 июня Россия осуществила массированную атаку дронами по Киеву. В результате взрывов и пожаров в нескольких районах города зафиксировано загрязнение воздуха. Худшие показатели - в Печерском, Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах. Загрязнение может представлять угрозу для людей с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также для детей и пожилых.

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Министерство здравоохранения УкраиныЗагрязнение воздуха